حقيقة إصابة الفنان صلاح عبدالله بفيروس كورونا

الوكيل الإخباري - تسبب إعلان الفنان القدير صلاح عبدالله، عن قيامه بإجراء مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، وأنه ينتظر ظهور النتيجة، بعدما كان مخالطا لشخص مصاب، في انتشار أخبار عن إصابته بالفيروس.



وفي أول رد له عن هذه لأخبار قال صلاح عبد الله، في تصريحات صحافية، أنه لا يعاني من أي أعراض لفيروس كورونا، لكنه اضطر لإجراء المسحة الطبية للاطمئنان، حيث كان مخالطا لشخص مصاب، مؤكدا أنه حرص على إجراء المسحة لأنه حالياً يصور بعض الأعمال الفنية، وتوقف عن التصوير لحين ظهور النتيجة.

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