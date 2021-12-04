السبت 04-12-2021
الوكيل الاخباري

المومني لـ"الوكيل الاخباري": التعديل على فرز الأصوات بالانتخابات لم يقر رسمياً

ملف النحاس في ضانا يعود من جديد وإعلان نتائج الدراسات خلال أيام

تراجع عملة بتكوين اكثر من ٢٠٪

أول استجواب نيابي.. نائب يستجوب أمانة عمان - تفاصيل

حقيقة تأجيل أقساط القروض على الأفراد والشركات

وادي الأردن: الأمطار التي دخلت السدود خلال المنخفض الأخير "لا تُذكر "

5078 طن خضار وفواكه ترد السوق المركزي اليوم

خبير اقتصادي: الانكماش الاقتصادي وشيك وعلى الحكومة التحوط

بعد قرار الداخلية.. جمعية الفنادق توضح بشأن حفلات رأس السنة

بيت العمال: 84% من ذوي الإعاقة بلا عمل

السبت، 04-12-2021 11:58 ص

حقيقة إصابة الفنان صلاح عبدالله بفيروس كورونا

19_2021-637503010785977231-597


الوكيل الإخباري - تسبب إعلان الفنان القدير صلاح عبدالله، عن قيامه بإجراء مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، وأنه ينتظر ظهور النتيجة، بعدما كان مخالطا لشخص مصاب، في انتشار أخبار عن إصابته بالفيروس.

وفي أول رد له عن هذه لأخبار قال صلاح عبد الله، في تصريحات صحافية، أنه لا يعاني من أي أعراض لفيروس كورونا، لكنه اضطر لإجراء المسحة الطبية للاطمئنان، حيث كان مخالطا لشخص مصاب، مؤكدا أنه حرص على إجراء المسحة لأنه حالياً يصور بعض الأعمال الفنية، وتوقف عن التصوير لحين ظهور النتيجة.

اضافة اعلان

 

المصدر - لها 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
medium_2020-03-14-32b6a61369

تامر حسني يتبنى مواهب فنية جديدة في آخر حفلاته - صورة

166150_original

رد فعل غريب من والد حسام حبيب على انفصال ابنه عن شيرين

6164774042360472140ee9f8

عمرو دياب يطرح اغنية لو بتحب

7501631-99824784

ابنة الهام الفضالة نور في اقوى هجوم

image (1)

عمر كمال يوضح نتائج التحقيق معه - فيديو

5643791_1582274085

نادية الجندي تستذكر صلاح قابيل بذكرى وفاته

أخبار متعلقة
8980884_1637491854

وفاة فاليري غاركالين عن عمر يناهز الـ 67 عاماً

a30731063f

شروط على السعوديين لحضور حفل كاظم الساهر في موسم الرياض

6f0b9a16-d7bb-4b41-a42b-d3cea4f107ad_16x9_1200x676

مشاهير فارقوا الحياة جراء إصابتهم بكورونا عام 2021

1666764_0

الكشف عن السبب الحقيقي لوفاة الفنان أحمد خليل والإعلان عن وصيته

الفنانة-ميرفت-أمين

ميرفت أمين تقلق الجمهور على صحتها

8461658_1636447023

وفاة أحمد خليل عن عمر يناهز الـ 80 عاماً