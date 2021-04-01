الخميس 01-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

منع طبيب عن ممارسة مهنته بعد وفاة مريضة بعملية جراحية

الحكومة تنشر القطاعات الأكثر تضررا - أسماء

انخفاض إصابات كورونا في الاردن اليوم

رئيس الوزراء يصدر قرارات تفويض

إربد: ورشة تدريبية في الكورة عن التعديات الحرجية والقوانين الناظمة

بيان صادر عن جامعة اليرموك

وزير البيئة يرعى انطلاق فعاليات مؤتمر الشباب والتكنولوجيا السابع عشر

العقبة الخاصة توقف صيد الأسماك بكافة أشكاله

قرار لوزير الصحة فراس الهواري

وصول 6 بواخر تحمل 50 ألف رأس من المواشي الى ميناء العقبة

الخميس، 01-04-2021 03:34 م

حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا ونقله إلى المستشفى

download


الوكيل الاخباري - تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خبرا يفيد بإصابة الممثل المصري عادل إمام بفيروس كورونا.

اضافة اعلان

نقل موقع "الفن" المتخصص في متابعة الأخبار الفنية، عن مصادر، أن هذه أخبار "غير صحيحة".

 

ونفى الموقع الأخبار التي تم تداولها حول تدهور الحالة الصحية للزعيم، ونقله إلى المستشفى بعد إصابته بكورونا.


وأشار إلى أن عادل إمام "لا يغادر منزله وملتزم بالحجر الصحي"، وأكد أنه "حاليا يحظى برعاية طبية وأسرية ممتازة ويعيش يومياته بشكل طبيعي، مع الحفاظ على مسألة التباعد الاجتماعي".


وكشف الموقع الفني أن عادل إمام من القرر "أن يتلقى اللقاح خلال الأيام المقبلة".

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202117143323361603638

بيع سيارة عمرو أديب المهشمة في مزاد علني بمبلغ ضخم.. شاهد

5e8db9024c59b734f617f8a5

ممثلة مصرية شهيرة تعلن دخول والدتها وشقيقها العناية المركزة بسبب كورونا

7067306-1640303797

الفنانة أحلام تنشر صورة باطلالة جديدة.. شاهد

casablancatoday-قصي1

قصي خولي يكشف عن عمره الحقيقي.. شاهد

2018_11_21_13_58_40_698

أحمد فهمي يكشف سبب رفضه المشاركة في مسلسل زوجته.. فيديو

1043187233_0_36_3072_1698_1000x541_80_0_0_3b039408a36dab8b31fedd78c4d4f623

أصالة تكشف سر استعانتها بأطباء نفسيين

أخبار متعلقة
مها-المصري-في-مسلسل-الفصول-الأربعة-1

الفنانة مها المصري تكشف حقيقة اعتزالها التمثيل!.. فيديو

2021_3_18_2_58_49_997

إصابة الفنانة هنا الزاهد بفيروس كورونا

2016_11_26_15_13_55_506

إصابة ابنة الفنان الراحل عامر منيب بفيروس كورونا

15-2

أول تعليق رسمي حول حقيقة إصابة عادل إمام بفيروس كورونا

PicsArt_09-06-050726_753126_highres

الموت يفجع الإعلامية المصرية رضوى الشربيني .. صورة

602

الموت يفجع الفنانة اللبنانية إليسا بوفاة عمتها