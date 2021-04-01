حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا ونقله إلى المستشفى

الوكيل الاخباري - تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خبرا يفيد بإصابة الممثل المصري عادل إمام بفيروس كورونا.

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نقل موقع "الفن" المتخصص في متابعة الأخبار الفنية، عن مصادر، أن هذه أخبار "غير صحيحة".

ونفى الموقع الأخبار التي تم تداولها حول تدهور الحالة الصحية للزعيم، ونقله إلى المستشفى بعد إصابته بكورونا.



وأشار إلى أن عادل إمام "لا يغادر منزله وملتزم بالحجر الصحي"، وأكد أنه "حاليا يحظى برعاية طبية وأسرية ممتازة ويعيش يومياته بشكل طبيعي، مع الحفاظ على مسألة التباعد الاجتماعي".



وكشف الموقع الفني أن عادل إمام من القرر "أن يتلقى اللقاح خلال الأيام المقبلة".



سبوتنيك