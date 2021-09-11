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السبت، 11-09-2021 10:11 ص

حقيقة إنفصال طارق العريان عن نيكول سعفان

Tarek-El-Eryan


الوكيل الإخباري - إنتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار عن انفصال المخرج المصري طارق العريان عن حبيبته عارضة الأزياء نيكول سعفان التي تصغره بأكثر من 20 سنة بعد أشهر على بداية علاقتهما.

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موقع الفن عرف أن هذه الأخبار بعيدة كل البعد عن الحقيقة اذ ان الانفصال لم يحدث والدليل على ذلك أن نيكول وطارق لا زالا يتابعان بعضهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

أما غيابهما عن التقاط الصور مع بعضهما ليس الا احتراماً لمشاعر ولديه آدم وعلي من زوجته السابقة الفنانة أصالة خصوصاً بعد كل ما انتشر عنه في السابق على اثر طلاقه من الفنانة السورية اضافة الى انه كان مصاباً بفيروس كورونا ولم يكن يخرج من منزله.

 

المصدر - الفن 

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