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الثلاثاء، 09-11-2021 09:31 م

حقيقة اجراء عملية في القلب للفنان كاظم الساهر

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الوكيل الإخباري-تردد على مواقع التواصل الإجتماعي ان الفنان العراقي كاظم الساهر أجرى عملية قسطرة في القلب في احدى مستشفيات لندن بعد نصيحة الاطباء بضرورة الخضوع لهذا الاجراء الطبي بعد إنسداد أحد شرايين القلب.

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معلومات لموقع "الفن" أفادت أن الساهر دخل الى المستشفى من اجل إجراء بعض الفحوصات الطبية، وذلك بعد الشعور بـ بعض التوعك خلال وجوده في احدى الدول العربية، و قد غادر كاظم الساهر بعد ظهور النتائج التي اتت جميعها جيدة.


أما موضوع قسطرة القلب فيقال ان احد المقربين من الساهر خضع لمثل هذه العملية.

 

الفن

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