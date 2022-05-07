حقيقة ارتباط أبو هشيمة ومي عز الدين

الوكيل الإخباري - أثارت الناقدة المصرية ماجدة خير الله جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أعلنت خطوبة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة للفنانة مي عز الدين.

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وكتبت “خير الله” على حسابها الرسمي":أحمد أبو هشيمة يخطب مي عز الدين ألف مبروك يا حبيبتي، اشترطي على الأقل 500 مليون جنيه في سنتين، لتأمين مستقبلك يا روحي، ونصيحة لأى بنت لما تتجوزي، اتجوزي اللي بيشرب قهوة وعنده عروق ومعضل".



من جانبها نفت الناقدة ماجدة خير الله ما نُسب إليها، وأكدت أن حسابها على موقع "فيسبوك" تم اختراقه منذ الخميس ولا تملك السيطرة عليه وإدارته، وفقا لموقع مصراوي.



فيما نفى أحد أقارب الناقدة ماجدة خير الله هذا الكلام في تعليق على حسابها وكتب": حساب الناقدة ماجدة خير الله بنت عمي مسروق وهي لم تكتب هذا الكلام وجب التنويه".



جاءت هذه الشائعة بعد إعلان النجمة ياسمين صبري وفي أول تعليق لها الانفصال عن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة ان كل شي قسمة ونصيب، وفقا لصدى البلد.



وقالت ياسمين صبري في أول تعليق بعد انفصالها :" كل شيء قسمة ونصيب والحمد لله الانفصال تم في هدوء".



ياسمين صبري : الانفصال تم بهدوء مع أبو هشيمة ولكن له كل احترام.

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