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الخميس، 08-09-2022 10:26 ص

حقيقة ارتباط نادين نسيب نجيم بالفنان قصي خولي

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الوكيل الإخباري - شاركت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم صورة جديدة لها بالأبيض والأسود عبر حسابها الخاص في " انستغرام " .


وبتفاصيل الصورة ، علقت الفنانة أنها التقطتها بالابيض والأسود من كواليس تصوير احدى ماركات العطور ، وتفاعل المتابعين بشكل واسع مبدين اعجابهم بجمالها .

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وكانت قد اثارت نادين نسيب نجيم جدل واسع من رواد مواقع التواصل في الساعات الماضية  حول ارتباطها من جديد بعدما شاركت صورة يدها بيد رجل .


وردت الفنانة على أنباء ارتباطها بالفنان قصي خولي او معتصم النهار معلقة :" الناس يلي عم تذكر أسماء بس بدي قول إنه غلط، الموضوع أبعد من هيك بكتير وأكيد مش معتصم ولا قصي يلي هني إخواتي يا جماعة" ، وفق ما نقلت مجلة " لها " عن الفنانة .

 

 


 




 

 


 

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