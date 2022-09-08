حقيقة ارتباط نادين نسيب نجيم بالفنان قصي خولي

الوكيل الإخباري - شاركت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم صورة جديدة لها بالأبيض والأسود عبر حسابها الخاص في " انستغرام " .





وبتفاصيل الصورة ، علقت الفنانة أنها التقطتها بالابيض والأسود من كواليس تصوير احدى ماركات العطور ، وتفاعل المتابعين بشكل واسع مبدين اعجابهم بجمالها .



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