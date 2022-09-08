حقيقة ارتباط نادين نسيب نجيم بالفنان قصي خولي

الوكيل الإخباري - شاركت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم صورة جديدة لها بالأبيض والأسود عبر حسابها الخاص في " انستغرام " .اضافة اعلان
وبتفاصيل الصورة ، علقت الفنانة أنها التقطتها بالابيض والأسود من كواليس تصوير احدى ماركات العطور ، وتفاعل المتابعين بشكل واسع مبدين اعجابهم بجمالها .
وكانت قد اثارت نادين نسيب نجيم جدل واسع من رواد مواقع التواصل في الساعات الماضية حول ارتباطها من جديد بعدما شاركت صورة يدها بيد رجل .
وردت الفنانة على أنباء ارتباطها بالفنان قصي خولي او معتصم النهار معلقة :" الناس يلي عم تذكر أسماء بس بدي قول إنه غلط، الموضوع أبعد من هيك بكتير وأكيد مش معتصم ولا قصي يلي هني إخواتي يا جماعة" ، وفق ما نقلت مجلة " لها
" عن الفنانة .