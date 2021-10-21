حقيقة استقالة مدير مهرجان الجونة السينمائي

الوكيل الإخباري - ترددت العديد من الأخبار إستقالة مدير مهرجان الجونة السينمائي أمير رمسيس، بسبب عدد من المشكلات التي وقعت بينه وبين المسؤولين عن إدارة المهرجان، وعلى رأسهم فيلم "ريش".

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وكان فيلم ريش للمخرج عمر الزهيري قد أثار جدلاً كبيراً بزعم إساءته لمصر، مما دفع بعض الفنانين للإنسحاب من العرض، وعلى رأسهم الممثل شريف منير، حيث أكد الأخير أن الفيلم به أحداث تسيء لسمعة مصر، إضافة لقلبه الحقائق وضعفه الفني.



الجدير بالذكر، أن أحداث فيلم "ريش" الذي حصل على جائزة أسبوع النقاد في مهرجان كان، تدور حول حياة أسرة فقيرة تعيش في العشوائيات.

المصدر - الفن

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