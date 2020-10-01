حقيقة اصابة اصالة بفيروس كورونا

الوكيل الإخباري _ نفت شام الذهبي ابنة الفنانة السورية "اصالة" ما تم تداوله من انباء في الفترة الأخيرة حول اصابة والدتها بفيروس كورونا ،وذلك بعد إعلان شقيق أصالة "أنس نصرى" إصابته بالفيروس .

اضافة اعلان



وقد اكدت الذهبي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" ان كل ما يتردد ليس الا مجرد شائعات لا صحة لها ، مؤكدة ان والدتها أصالة بخير".





حيث انها قالت : "والدتي وأشقائي بصحة جيدة ولم تنتقل لهم عدوى كورونا من خلال أنس، وذلك لانهم لم يلتقوا بخالهما منذ فترة طويلة بسبب سفره ".





المصدر : صدى البلد

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



