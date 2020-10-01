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الخميس، 01-10-2020 10:39 ص

حقيقة اصابة اصالة بفيروس كورونا

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الوكيل الإخباري _ نفت شام الذهبي ابنة الفنانة السورية "اصالة" ما تم تداوله من انباء في الفترة الأخيرة حول اصابة والدتها بفيروس كورونا ،وذلك بعد إعلان شقيق أصالة "أنس نصرى" إصابته بالفيروس .

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وقد اكدت الذهبي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" ان كل ما يتردد ليس الا مجرد شائعات لا صحة لها ، مؤكدة ان والدتها أصالة بخير". 


حيث انها قالت : "والدتي وأشقائي بصحة جيدة ولم تنتقل لهم عدوى كورونا من خلال أنس، وذلك لانهم لم يلتقوا بخالهما منذ فترة طويلة بسبب سفره ". 


المصدر : صدى البلد 

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