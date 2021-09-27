حقيقة اصابة وسام صباغ من مرض الزهايمر

الوكيل الإخباري - نشر الممثل اللبناني وسام صباغ مقطع فيديو جمعه بإبنه جاد، عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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وقد ظهر صباغ في هذا المقطع الكوميدي، بحالة نسيان متكررة، خاصة أنه لم يكن على علم أن إبنه يجيد قيادة السيارة، رغم مرور ثلاث سنوات على إصداره لرخصة القيادة.



إضافة إلى ذلك، فقد بدا صباغ بمنتهى الجدية، حتى أنه قد ينسى كلمات ذكرت أمامه منذ دقائق.

وعلق صباغ على الفيديو قائلاً :"نعمة النسيان من فوائد العيشة بلبنان".



الجدير بالذكر، أن صباغ كان قد عبر مؤخراً عن إستيائه من خلال مقطع فيديو نشره عبر صفحته الخاصة لمواطنين لبنانيين وهم مصطفين لتعئبة البنزين من إحدى المحطات.

المصدر - الفن