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السبت، 21-01-2023 03:20 م

حقيقة اعتزال راشد الماجد الغناء بعد وعكته الصحية الأخيرة

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الوكيل الإخباري-ضجت مواقع  التواصل الاجتماعي بخبر اعتزال الفنان السعودي راشد الماجد الغناء بعد رحلة علاجية طويلة .

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بدوره، حسم حسن طالب مدير أعمال الفنان راشد الماجد الأنباء المتداولة حول اعتزال راشد الماجد الفن، حيث قال خلال تصريحات صحفية إن: "الفنان يستعد لعودة قوية للغناء في العام الحالي2023، وذلك بعد فترة من الغياب بسبب المرض.

 

وتابع: "رغم غياب راشد الماجد عن الجمهور، إلا إنه في حالة تواصل فني دائم مع زملائه الفنانين، ويهديهم مجموعة من الأغاني كان من المفترض أن يغنيها باللهجتين المصرية واللبنانية، ومنها أغنية "صعبان عليك حالي" التي أهداها لفضل شاكر مؤخراً".

 

وأكمل مدير أعمال راشد الماجد أنه: "من المقرر أن يحيي راشد الماجد حفلا في (جوي أووردز 2023) بالعاصمة السعودية ضمن فعاليات "موسم الرياض".

وكانت آخر أعمال الفنان راشد الماجد أغنية مليون مرة، من ألحان أدهم إشراف سلطان بن سهيل توزيع سيروس مكس وماستر جاسم محمد.

 

دنيا الوطن

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