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الأحد، 04-09-2022 03:14 م

حقيقة اعتزال سيرين عبد النور الفن

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الوكيل الإخباري-كشفت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور أنها قد تعتزل التمثيل بشكل نهائي قريباً، وذلك رداً على العديد من الشائعات التي تحيط بها خلال الفترة الأخيرة.

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وردت سيرين عبد النور على الكثير من الأنباء التي تحيط بحياتها الشخصية مشيرة إلى أن هناك الكثير من الاخبار الزائفة عنها ولا تمت إلى الواقع بصلة وذلك على مدار مسيرتها المهنية.


وظهرت سيرين عبد النور في مقطع فيديو نشره حساب شركة سيدرز آرت للإنتاج عبر إنستغرام ردت فيه سيرين عبد النور على عدد من الأسئلة بالتأكيد أو النفي.


وأوضحت سيرين عبد النور رداً على سؤال ما إذا كانت ستعتزل التمثيل نهائيًا؟ حيث قالت سيرين إن هذا ممكن وربما يسمع هذه الكلمة الجمهور قريبًا.


ولفتت الفنانة اللبنانية إلى أنها لا ترغب في العمل كصحفية تأثراً بشخصية نوران التي تقدمها حالياً في مسلسل العين بالعين بالتعاون مع الفنان اللبناني رامي عياش. وأوضحت أنها قد تعمل في مهنة تقديم البرامج وهو ما قامت به بالفعل سابقاً.

 

ونفت سيرين عبد النور الشائعات التي تتردد حول طلاقها من زوجها فريد رحمة، مشيرة إلى أن تلك الشائعة ترددت كثيراً منذ زواجها وكانت المرة الأولى لها أثناء شهر العسل.

 

ليالينا

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