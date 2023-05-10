الأربعاء 10-05-2023
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الأربعاء، 10-05-2023 10:17 ص

حقيقة انجاب ياسمين عبد العزيز لطفلها "آدم"

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الوكيل الإخباري- انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجمة ياسمين عبد العزيز من داخل المستشفى وهي تحمل طفلاً، وعلّق عليها نشطاء بأن النجمة المصرية رُزقت بطفلها الأول من زوجها النجم أحمد العوضي وأطلقا عليه اسم "آدم".

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وكشف متابعون للنجمة المصرية أن الصورة المتداولة هي من أحد مشاهد مسلسل "ضرب نار" والذي قامت ببطولته في رمضان 2023 مع زوجها النجم أحمد العوضي، وتحديداً في الحلقة الرابعة عشرة من المسلسل، وأن لا صحة لما يتم تداوله.

يُذكر أن مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري وإنتاج شركة "سينرجي"، ويشارك في بطولته بجوار النجمين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، كلٌ من: ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي وآخرون.

 

 


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