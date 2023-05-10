الأربعاء 10-05-2023
الوكيل الاخباري

الملك يغادر إلى أمريكا لحضور حفل تخريج سمو الأميرة سلمى

السودان.. اتفاق مبدئي على وقف إطلاق النار لمدة شهر

قطر: لن نتوانى عن الوقوف إلى جوار الأشقاء الفلسطينيين

اليرموك تنعى المرحوم البطاينة

غرامات مالية كبيرة بحق متقاعدي الضمان عند ارتكاب هذه المخالفة

قائد القوات الأوكرانية يتخلف عن لقاء رؤساء أركان الناتو

فرص عمل للأردنيين في العقبة

فرص عمل للصيادلة الأردنيين في قطر - رابط

قبيل بيانات التضخم.. الذهب عالمياً يسجل تراجعا مع بدء التداولات

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

الأربعاء، 10-05-2023 10:17 ص

حقيقة انجاب ياسمين عبد العزيز لطفلها الأول "آدم"

WhatsApp Image 2023-05-10 at 10.15.51


الوكيل الإخباري- انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجمة ياسمين عبد العزيز من داخل المستشفى وهي تحمل طفلاً، وعلّق عليها نشطاء بأن النجمة المصرية رُزقت بطفلها الأول من زوجها النجم أحمد العوضي وأطلقا عليه اسم "آدم".

اضافة اعلان


وكشف متابعون للنجمة المصرية أن الصورة المتداولة هي من أحد مشاهد مسلسل "ضرب نار" والذي قامت ببطولته في رمضان 2023 مع زوجها النجم أحمد العوضي، وتحديداً في الحلقة الرابعة عشرة من المسلسل، وأن لا صحة لما يتم تداوله.

يُذكر أن مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري وإنتاج شركة "سينرجي"، ويشارك في بطولته بجوار النجمين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، كلٌ من: ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي وآخرون.

 

 


لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
313092_0

شاهد - تامر حسني يثير الجدل بمنشور .. هل قصد بسمة بوسيل ؟

1488254_0

فنانة تكشف سراً صادماً عن وفاة مصطفى درويش

2023582044162567

إقامة متحف لعادل إمام في شرم الشيخ -صورة

i_529795

منة شلبي تعود للمسرح بمسرحية استعراضية مع مدحت العدل

247552

نوال الزغبي تطرح برومو "ريتو"

Doc-P-447212-638189554052083932-696x393-1

طليق زوجة حسن شاكوش: "ريم مريضة ولا يصلح لها الزواج"

أخبار متعلقة
Doc-P-447035-638187899801753079

نقل فنان شهير الى المستشفى بعد اصابته بجلطة في المخ -صورة

IMG-20230501-WA0015-1

"مش قادرين نصدق" .. نجوم الفن ينعون الفنان مصطفى درويش

643

مجدداً .. شيرين تظهر من داخل المستشفى وهذه حالتها الصحية !

2054463_0

باستخدام مسدس.. ياسمين عبد العزيز تحتفل بانتهاء تصوير ضرب نار