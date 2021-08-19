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الخميس، 19-08-2021 01:21 م

حقيقة انفصال أحمد العوضي عن زوجته ياسمين عبد العزيز

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الوكيل الإخباري - خرج الفنان أحمد العوضي عن صمته ليردّ على شائعة طلاقه لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، التي انتشرت بشكل كبير خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة مع عدم سفره معها في رحلة علاجها الى سويسرا وردّ العوضي على أحد التعليقات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في منشور  يتحدث عن انفصاله عن زوجته قائلاً: "الحكاية مش ناقصة هبد".

وأضاف في ردّه على أحد المتابعين: لا اللي قالك ضحك عليك وياسمين لسه مراتي ومفيش ربع كلمة صح من اللي إنت قلته واللي إنت بتقوله مش صح ومتحطش السم في العسل وعشان مظلمكش أو اللي قالك ضحك عليك فلو اتقالك فابقى اتأكد من الكلام بعد كده ولو أنت اللي بتخمّن فانا بقولك غلط".

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وسافرت ياسمين عبد العزيز إلى مدينة جنيف للاطمئنان الكامل على صحتها، وهي ترغب في إجراء الفحوص الطبية والمتابعة مع أطبائها في سويسرا، والذين تتعامل معهم منذ 20 عاماً.


وكشف أحمد العوضي عن الأسباب التي منعته من مرافقة زوجته ياسمين عبد العزيز إلى سويسرا لاستكمال علاجها هناك، بالقول: لم أسافر مع ياسمين إلى مدينة جنيف بسويسرا، لأنني لم أتمكن من الحصول على الفيزا الخاصة بدخول البلد.

 

المصدر - لها 

 




 

 


 

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