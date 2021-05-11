حقيقة انفصال الفنان محمد رمضان عن زوجته!.. صور

الوكيل الاخباري - شارك الفنان المصري محمد رمضان جمهوره بمجموعة صور له مع عائلته، زوجته ووالدته وأشقائه. ونشر عبر حسابه في "إنستغرام" صورة جمعته مع زوجته في أحدث ظهور لهما بعد شائعات انفصالهما.

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كما ظهر محمد رمضان في صور أخرى وهو يجلس إلى جوار والدته وشقيقه محمود، وبدا في صورة ثالثة وهو يحمل شقيقته إيمان، وأرفقها بالتعليق: "عيلة رمضان في لمة رمضان ربنا يحفظكم ومايحرمنيش منكم أنتم وعيلتي التانية الجمهور الغالي".

وكانت أخبار قد انتشرت قبل فترة عن انفصال النجم المصري عن زوجته، وزاد من هذه الأخبار عدم ظهورها معه، إلا أن شقيقه محمود رمضان نفاها كلها مؤكداً أنها مجرد شائعات.