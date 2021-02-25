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الخميس، 25-02-2021 10:34 ص

حقيقة انفصال محمد رمضان عن زوجته!

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الوكيل الاخباري - نفى محمود رمضان شقيق الفنان المصري محمد رمضان ومدير أعماله، الأخبار التي تم تداولها في الساعات القليلة الماضية حول انفصال شقيقه عن زوجته.

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وقال محمود في بيان صحافي إن هذه الأخبار ليست صحيحة ولا تمت للواقع بصلة، مؤكداً أن العلاقة بين محمد رمضان وزوجته جيدة جداً، حيث استمر زواج الثنائي تسع سنوات ويجمع بينهما طفلان هما علي وكنز.


وأكد شقيق محمد رمضان أنه يحتفظ بالحق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من نشر هذه الشائعة، كما أنه في حال وقع الانفصال بين رمضان وزوجته لن يتم إخفاء الأمر؛ وسيتم الإعلان عنه بشكل رسمي ولائق، لأن هذا سيكون قضاء الله وقدره.

من ناحية أخرى يشارك محمد رمضان في دراما موسم رمضان 2021 بمسلسل "موسى"، الذي يشارك في بطولته سمية الخشاب، وسيد رجب، وعبير صبري، ورياض الخولي، وهبة مجدي، وعارفة عبدالرسول، وتارا عماد، وصبري فواز، وحمدي الوزير، ومنذر رياحنة، وفريدة سيف النصر، وآخرون، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج محمد سلامة.

 

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