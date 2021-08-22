الأحد 22-08-2021
الوكيل الاخباري

شكوى من انقطاع المياه في عمان

الخصاونة يدشن عمل قسم قسطرة القلب في البشير

الكويت تسقط الجنسية عن 54 مواطنا

المياه :حملة لإزالة اعتداءات في البحر الميت - فيديو وصور

ترقب شعبي لبلاغ رسمي جديد للتخفيف على الأردنيين

مطالب بإعادة فتح مركز حدود المدورة

لجنة الأوبئة : الخطة الحكومية لفتح كافة القطاعات مستمرة

العتوم: المشاريع الملكية نفذت بالكامل في إربد

موظف حكومي يعثر على مبلغ مالي كبير في عمان

الخيرية الهاشمية ترسل طائرة مساعدات طبية ثالثة إلى لبنان

الأحد، 22-08-2021 11:45 ص

حقيقة تخلي دنيا سمير غانم عن مسلسل عالم موازي

3_24


الوكيل الإخباري - نفى الفنان هشام جمال، الشائعات المتداولة مساء أمس حول إلغاء مسلسل عالم موازي، بعدما تخلت عنه النجمة دنيا سمير غانم عقب وفاة والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا داخل كواليس التصوير في شهر رمضان الماضي.

اضافة اعلان

 

هشام جمال بادر بتكذيب الشائعة مؤكدا أن كل ما يتم تداوله عن مصير مسلسل "عالم موازي" عار من الصحة، وسبق أن أكد هشام سابقا أن الخطوة القادمة لم يتم الاستقرار عليها بعد، وسينتظر لحين تجاوز دنيا أزمتها النفسية جراء الحزن بعد رحيل والديها، وبعدها سيتم عقد اجتماع لصناع المسلسل لتقرير مصيره خاصة وانه تم تصوير جزء كبير من حلقاته.

وحسب مصادر من داخل موقع تصوير مسلسل "عالم موازي" ظهرت نتيجة فحص فيروس كورونا إيجابية للنجوم دنيا سمير غانم ووالدتها دلال عبد العزيز والمخرج هشام جمال، ومدير التصوير جلال الزكي، و6 أشخاص من فريق العمل من بينهم المخرج المساعد ومهندس الديكور وتم احتجازهم جميعا في الحجر المنزلي مع بدء العلاج وفقا للبروتكول المتبع بوزارة الصحة المصرية، وتقرر خضوع بقية نجوم وفريق عمل المسلسل للفحص، للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.

 

 

المصدر - سيدتي 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
soadactress

صورة نادرة ل سعاد حسني في أيام مرضها الأخيرة - صورة

gratis-png-anonimato-persona-iconos-de-la-computadora-de-boca-en-boca

فنان عربي شهير يتحول إلى عامل محطة بنزين في كندا - فيديو

BeFunky-collage-2021-07-28T104438.999

شاهد.. الوليد مقداد ينشر فيديو يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

أحمدحلمييوجهرسالةمؤثرةلوالدتهفيعيدالأمبارزة3434

أحمد حلمي ينشر صورة لوالدته ويوجه رسالة لها - صورة

mbc1-_takhareef-_guest_sherine_1_0

شيرين عبد الوهاب تكشف عن أحب الأغاني لقلبها

1746578_1611388144

كارلا حداد برفقة زوجها فى أحدث ظهور لها - صورة

أخبار متعلقة
6FEaiCEEI-1

شكران مرتجى وعباس النوري يبدآن تصوير مشاهدهما في حارة القبة 3 - صور

120464470_5218660321493380_903284646193019656_n

حقيقة طلب نادين نجيم المساعدة من سوريا

1028192542_0_223_2320_1476_1000x541_80_0_0_c024d5fb6e6ccc798f47983d1519a60b

درة تنشر البوستر الرسمي لمسلسلها زي القمر

1Le2ze50

سعد مينه ينضم إلى مسلسل الكندوش بجزئه الثاني

42020413926964018988

سيرين عبد النور تخطف الأنظار في آخر ظهور لها - صورة

e4cc1c1f0-1

اللقطات الأولى من مسلسل ملاك الرحمة - فيديو