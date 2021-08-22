حقيقة تخلي دنيا سمير غانم عن مسلسل عالم موازي

الوكيل الإخباري - نفى الفنان هشام جمال، الشائعات المتداولة مساء أمس حول إلغاء مسلسل عالم موازي، بعدما تخلت عنه النجمة دنيا سمير غانم عقب وفاة والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا داخل كواليس التصوير في شهر رمضان الماضي.

اضافة اعلان

هشام جمال بادر بتكذيب الشائعة مؤكدا أن كل ما يتم تداوله عن مصير مسلسل "عالم موازي" عار من الصحة، وسبق أن أكد هشام سابقا أن الخطوة القادمة لم يتم الاستقرار عليها بعد، وسينتظر لحين تجاوز دنيا أزمتها النفسية جراء الحزن بعد رحيل والديها، وبعدها سيتم عقد اجتماع لصناع المسلسل لتقرير مصيره خاصة وانه تم تصوير جزء كبير من حلقاته.





وحسب مصادر من داخل موقع تصوير مسلسل "عالم موازي" ظهرت نتيجة فحص فيروس كورونا إيجابية للنجوم دنيا سمير غانم ووالدتها دلال عبد العزيز والمخرج هشام جمال، ومدير التصوير جلال الزكي، و6 أشخاص من فريق العمل من بينهم المخرج المساعد ومهندس الديكور وتم احتجازهم جميعا في الحجر المنزلي مع بدء العلاج وفقا للبروتكول المتبع بوزارة الصحة المصرية، وتقرر خضوع بقية نجوم وفريق عمل المسلسل للفحص، للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.

المصدر - سيدتي

