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الخميس، 08-07-2021 04:41 م

حقيقة تدهور الحالة الصحية للفنانة سامية الجزائري

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الوكيل الإخباري - أكدت مديرة فرع دمشق لنقابة الفنانين تماضر غانم لموقع "الفن"، أن الصورة التي إنتشرت للممثلة السورية سامية الجزائري، وهي ممددة على السرير، تعود لأحد مشاهد الجزء الثاني من مسلسل "الكندوش".

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وشددت غانم على أن الجزائري انتهت من تصوير مشاهدها، وتعيش حياتها بشكل طبيعي في منزلها بدمشق، ولا تعاني من أي مرض.


وقالت غانم إن بعض الصفحات حصلت على الصورة، ونشرتها وادّعت أن الجزائري أصيبت بعارض صحي بعد تدهور صحتها، لكن كل ما قيل عار من الصحة.


وطالبت مسؤولي الصفحات بعدم نشر أي خبر من دون التأكد من صحته، بدلاً من التلاعب بحياة وصحة الفنانين وغيرهم.

 

المصدر - الفن 

 

 




 

 


 

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