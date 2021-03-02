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الثلاثاء، 02-03-2021 01:35 م

حقيقة تدهور صحة الفنان عادل إمام

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الوكيل الاخباري - كشفت مصادر خاصة لـ"لها" حقيقة الجدل الذي أُثير خلال الساعات الماضية حول الحالة الصحية للفنان المصري القدير عادل إمام، بعدما انتشرت بعض الأخبار عن تدهور وضعه الصحي.

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وأكدت المصادر أن ما تم تداوله عن الحالة الصحية لـ"الزعيم" عارٍ تماماً عن الصحة، وأنه يجلس في منزله، ولا يخرج منه خوفاً من التقاط العدوى بفيروس كورونا، كما أن هذا السبب الرئيس الذي منعه من حضور جنازة الفنان الراحل يوسف شعبان، وليس ما أُشيع عن تدهور حالته الصحية.

يُذكر أن "الزعيم" أعلن أخيراً عن عدم مشاركته في السباق الرمضاني لهذا العام، وأنه قرر أن يرتاح من متاعب التصوير ويبتعد عن التجمعات خوفاً من كورونا، وكان مسلسل "فلانتينو" الذي عُرض العام الماضي آخر ما قدّمه "الزعيم"، وشارك في بطولته: دلال عبد العزيز وحمدي الميرغني وداليا البحيري، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.

 

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