حقيقة تدهور صحة عادل إمام

الوكيل الإخباري - يأبى مروّجو الشائعات أن يمر عام 2021 من دون أن يودّعوه بشائعة جديدة عن الفنان الكبير عادل إمام، حيث انتشرت في الساعات الماضية أخبار حول تدهور حالة "الزعيم" الصحية، إذ تردّد أنه مريض منذ فترة وأن أسرته تخفي الأمر عن جمهوره وترعاه صحياً بعيداً من الأعين.

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ورداً على تلك الأخبار، كشف المنتج عصام إمام شقيق "الزعيم" حقيقة هذه الشائعات، فقال في تصريحات صحافية: "مفيش حاجة من دي خالص"، وسخر قائلاً: "طيب شوفوا مستشفى إيه وروحوا اسألوا إذا كان هو هناك ولا مش هناك"، مؤكداً أن شقيقه بخير و"كل حاجة زي الفل الحمد لله".





لها