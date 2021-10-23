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السبت، 23-10-2021 11:00 ص

حقيقة تصوير الجزء الثاني من المسلسل الشهير صالون زهرة

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الوكيل الإخباري - طرحت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم إستفتاء عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، سألت فيه المتابعين إن كانوا يريدون جزءاً ثانياً من مسلسل "صالون زهرة" وعلّقت بمنشور ثاني أن هذا التصويت للتسلية وقالت: "على فكرة السؤال للتسلية فقط".

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وصوّت أغلبية المتابعين بـ"نعم"، إذ يرغبون بجزء ثاني بعد نجاح الجزء الأول.

الجدير ذكره أن العمل مؤلف من 15 حلقة ومن تأليف نادين جابر، إخراج جو بو عيد وإنتاج شركة "صباح إخوان"، ومن بطولة الممثلين نادين نسيب نجيم، معتصم النهار، طوني عيسى، كارول عبود، نقولا دانيال، فادي أبي سمرا، زينة مكي، نهلا داوود، مجدي مشموشي، نوال كامل، جنيد زين الدين، أنجو ريحان، حسين مقدم، رشا بلال ولين غرّة.

 

 

المصدر- لبنان 24 

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