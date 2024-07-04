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الخميس، 04-07-2024 10:00 ص

حقيقة تعرض توفيق عبدالحميد لأزمة صحية مُفاجئة

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الوكيل الإخباري- ترددت في الساعات القليلة الماضية أنباء حول تعرض الفنان المصري توفيق عبدالحميد لأزمة صحية شديدة، فقد على إثرها القدرة على المشي.

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وفي أول تصريح رسمي له، قال توفيق عبدالحميد في منشور عبر صفحته على فيس بوك: "الحمد لله على كل حال، أنا بخير وحالتي الصحية زي ما هي مفيش جديد".


ونفى عبدالحميد ما تم تداوله بشأن حالته الصحية قائلاً: "واضح إن في خبر عن حالتي الصحية أزعج الكثير من الأصدقاء والمحبين وهو خبر غير حقيقي".


يشار إلى أن توفيق عبدالحميد أعلن اعتزاله الفن خلال العام الماضي 2023، حيث كتب عبر صفحته على فيس بوك: "ظروفي الصحية تحول دون الاستمرار في مهنة التمثيل، ولذلك أعلن اعتزالي".


وكان مسلسل "يوتيرن" الذي عرض خلال موسم رمضان عام 2022 هو آخر أعمال الفنان المصري بمشاركة الفنانة ريهام حجاج.


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