حقيقة تعرض فراس إبراهيم لوعكة صحية

الوكيل الإخباري - أثار الفنان السوري فراس إبراهيم قلق محبيه ومتابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن كشف لهم في إحدى منشوراته أنه تعرض لـ لحظات حرجة كاد من خلالها أن يفارق الحياة، وسط تساؤلات وتكهنات من المتابعين حول إن كانت تعرض لوعكة صحية مفاجئة دفعته لنشر ذلك.





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موقع الفن تواصل مع الفنان فراس إبراهيم للاطمئنان عليه فبين لنا أنه بحالة صحية جيدة ولم يتعرض لوعكة صحية لكنه مر بلحظات صعبة دفعته لنشر خاطره معبراً ذلك بالقول: "أنا بخير والحمدالله مررت بلحظات صعبة عبرت عنها ببضع كلمات وحذفت المنشور بعد ذلك لكونه لم يعد له لزوم".

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