حقيقة تواجد عمر طارق العريان في بيروت

الوكيل الإخباري - نفت معلومات خاصة لموقع "الفن" ان يكون عمر إبن المخرج طارق العريان الذي تعرض قبل فترة للاعتداء في أحد المطاعم في العاصمة بيروت ودخل على أثر ذلك الى المستشفى، قد عاد الى لبنان لمتابعة الدعوى القضائية التي رفعها ضد الممثلة المصرية المقيمة في لبنان شيرين ابو العز وآخرين بعد كسور أصيب بها في قدمه و يده.

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معلومات موقع "الفن" نفت هذا الامر وأكدت أنّ وكيلة عمر القانونية مازالت تتابع القضية في بيروت وتتواصل معه باستمرار لتزويده بالمعطيات التي تحيط بهذا الموضوع بعد ضم ملف دعوى عمر ودعوى شيرين أبو العز، ضدّه مع بعضهما البعض وتحويلهما إلى القاضي التحقيق في بيروت.

المصدر - الفن

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