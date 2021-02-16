حقيقة حصول الفنانة فيروز على لقاح كورونا

الوكيل الاخباري - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الاثنين، أنباء بشأن تلقي الفنانة اللبنانية فيروز، لقاح فيروس كورونا المستجد، بعد وصول أول شحنة منه إلى بيروت.

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وأفاد الخبر نقلا عن صحيفة "النهار" اللبنانية بأن وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، سوف يزور فيروز (85 عاما) في منزلها وهو برفقة وفد طبي من مستشفى رفيق الحريري الجامعي، ويضم كل من مدير المستشفى وإحدى الممرضات، بالإضافة إلى رئيس اللجنة الوطنية لإدارة لقاح "كورونا"، الدكتور عبد الرحمن البرزي، وذلك لمنح فيروز الجرعة الأولى من اللقاح هي وابنتها ريما رحباني.

ولكن صحيفة "النهار"، نفت اليوم الثلاثاء، نشرها للخبر السابق المنسوب إليها، مؤكدة أنه "كاذب" على حد وصفها.



وانطلقت، صباح يوم الأحد، في لبنان، حملة التطعيم بلقاح "فايزر/ بيونتيك" ضد فيروس كورونا، بعد ساعات من وصول الدفعة الأولى من اللقاح إلى مطار بيروت الدولي.



وبدأت عملية التطعيم في مستشفى بيروت الحكومي، بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ووزير الصحة حمد حسن. وتلقى الجرعة الأولى الفنان اللبناني القدير صلاح تيزاني، المعروف باسم "أبو سليم".



