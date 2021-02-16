الثلاثاء 16-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

تعليق دوام المدارس والتحول إلى التعليم عـن بـعد ليومي الأربعاء والخميس

الاشغال للوكيل : اعادة فتح طريق اربد عمان والغاء التحويلة والطريق قيد الدراسة

القوات المسلحة : صرف 317,5 مليون دينار لصندوق الإسكان العسكري

التربية توضح للوكيل حيثيات قرار تعليق دوام المدارس بسبب الثلوج

الهواري لـ الوكيل : يجب التريّث في إعادة فتح قطاعات اقتصادية

أسعار الذهب الثلاثاء 16/2/2021

الاستهلاكية المدنية : توافر كميات كافية من السلع

الأمن العام : نصائح خلال المنخفض الجوي

توجيهات عاجلة من وزير الداخلية للحكام الإداريين

وفيات الثلاثاء 16/2/2021

عاجل

التحول إلى التعليم عن بعد يومي الأربعاء والخميس

الثلاثاء، 16-02-2021 12:24 م

حقيقة حصول الفنانة فيروز على لقاح كورونا

135-125537-fayrouz-infected-corona-virus_700x400


الوكيل الاخباري - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الاثنين، أنباء بشأن تلقي الفنانة اللبنانية فيروز، لقاح فيروس كورونا المستجد، بعد وصول أول شحنة منه إلى بيروت.

اضافة اعلان

وأفاد الخبر نقلا عن صحيفة "النهار" اللبنانية بأن وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، سوف يزور فيروز (85 عاما) في منزلها وهو برفقة وفد طبي من مستشفى رفيق الحريري الجامعي، ويضم كل من مدير المستشفى وإحدى الممرضات، بالإضافة إلى رئيس اللجنة الوطنية لإدارة لقاح "كورونا"، الدكتور عبد الرحمن البرزي، وذلك لمنح فيروز الجرعة الأولى من اللقاح هي وابنتها ريما رحباني.

 

ولكن صحيفة "النهار"، نفت اليوم الثلاثاء، نشرها للخبر السابق المنسوب إليها، مؤكدة أنه "كاذب" على حد وصفها.

وانطلقت، صباح يوم الأحد، في لبنان، حملة التطعيم بلقاح "فايزر/ بيونتيك" ضد فيروس كورونا، بعد ساعات من وصول الدفعة الأولى من اللقاح إلى مطار بيروت الدولي.


وبدأت عملية التطعيم في مستشفى بيروت الحكومي، بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ووزير الصحة حمد حسن. وتلقى الجرعة الأولى الفنان اللبناني القدير صلاح تيزاني، المعروف باسم "أبو سليم".

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
تامر-حسني-1

أسرار تكشف لأول مرة.. غضب الراحل علي حميدة من تامر حسني قبل وفاته بساعات!

image-1

نجل شقيقة الراحل علي حميدة يكشف سرا جديدا للفنان قبل وفاته

1-1181643

تفاصيل زيارة نجم أفلام الحركة العالمي ستيفن سيغال للأردن.. صور

x240

أول رد من محمد رمضان على أحمد الفيشاوي بعد طرح أغنية 'نمبر 2'.. فيديو

456610Image1

يوتيوب تحذف أغنية الفنان محمد فؤاد الجديدة!

czo2ODoiaHR0cDovL3d3dy5nb2xvbHkuY29tL2dhbGxlcnkvMjAxOS9pbWFnZV8xNi8yMDE5MDcxN18yMDQ2NDdfNjIwNC5qcGciOw==

ظهور جديد للفنانة سلاف فواخرجي يثير الجدل!.. شاهد

أخبار متعلقة
image (2)

سيد رجب يعلن تعافيه من فيروس كورونا

8fbc4db7-f918-49b0-89df-b35057087eda_16x9_1200x676

ظهور جديد للفنانة يسرا بعد شفائها من كورونا.. هل ترك المرض أثره؟.. فيديو

22

رحيل الممثل اللبناني القدير ميشال ثابت متأثراً بكورونا

201910181020162016

إصابة الفنان صبري فواز بفيروس كورونا

image

إصابة الفنان المصري سيد رجب بفيروس بكورونا

JHWCPZJTYE (Custom)

نجل إلياس الرحباني يحسم جدل وفاة والده بغير فيروس كورونا