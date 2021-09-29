حقيقة حمل زوجة الوليد مقداد بطفلها الأول - صورة

الوكيل الإخباري - نشرت نور غسان مقداد صورة لها مع زوجها نجم طيور الجنة الوليد مقداد على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي من رحلة بودروم التي قاما بها بعد زواجهما ضمن شهر العسل.

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وكان اللافت تعليق شقيق الوليد على الصور اذ كتب: "منورين أبو خالد وأم خالد " مما أثار الجدل حول حمل نور بطفلهما الأول .



الا ان البعض الاخر اعتبر ان هذا لقب اطلق على الثنائي لانهما متزوجين ولانه من المرجح في حال أنجبا ابناً ان يسمياه خالد على اسم والد الوليد.





المصدر - الفن