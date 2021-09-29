الأربعاء 29-09-2021
الوكيل الاخباري

أمن الدولة: الحبس 10 أشهر لوضاح الحمود وبراءته من 4 تهم

براءة المتهم اللبناني من جميع تهم قضية التبغ

مشروع حكومي جديد لتخفيف العبء عن محطة تنقية عين غزال

الخصاونة يغادر الى بيروت

حجاوي لـ الوكيل: يسمح لمرضى تسمم الدم بأخذ لقاح كورونا

مصدر أمني لـ الوكيل : شبهة جنائية بحادثة غرق سد الملك طلال

انقطاع المياه عن منطقة في عمان والوزارة تتابع

الداخلية تعلن عن وثيقة ضبط الجلوة العشائرية

الصحة تعلن أسماء الطلبة المرشحين للقبول في كليات التمريض والقبالة

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا- أسماء

الأربعاء، 29-09-2021 11:20 ص

حقيقة حمل زوجة الوليد مقداد بطفلها الأول - صورة

تةتة


الوكيل الإخباري - نشرت نور غسان مقداد صورة لها مع زوجها نجم طيور الجنة الوليد مقداد على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي من رحلة بودروم التي قاما بها بعد زواجهما ضمن شهر العسل.

اضافة اعلان


وكان اللافت تعليق شقيق الوليد على الصور اذ كتب: "منورين أبو خالد وأم خالد " مما أثار الجدل حول حمل نور بطفلهما الأول .


الا ان البعض الاخر اعتبر ان هذا لقب اطلق على الثنائي لانهما متزوجين ولانه من المرجح في حال أنجبا ابناً ان يسمياه خالد على اسم والد الوليد.

 


 

المصدر - الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
43278655-3-645x505-1

ابنة شقيق كاظم الساهر تخطف الانظار مجدداً بأحدث ظهور لها-صور

باسم ياخور وزوجته 11-2

باسم ياخور متهم بالتعالي وزوجته رنا الحريري ترد

499202007060443554355

فريق عمل مسلسل الآنسة فرح ينتهي من تصوير الجزء الثاني

742

إصابة حمدي الميرغني بفيروس كورونا - صورة

1

الفنان عيسى السقار يعيد ألق المسرح الشمالي في جرش - صور

سيرين-عبد-النور-وزوجها-مواقع-التواصل-1

شاهد ...سيرين عبد النور وعائلتها بصور مع الدلافين