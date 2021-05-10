حقيقة خطوبة حلا الترك من فنان سوري شهير.. فيديو

الوكيل الاخباري - بعد جدل كبير حول ارتباطها، ردّ مدير أعمال الفنانة البحرينية حلا الترك على حقيقة الأنباء التي انتشرت في الفترة الأخيرة حول خطوبتها من الفنان السوري الشاب عدي أيمن.

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ونفى مدير أعمال حلا الترك في تصريح لبرنامج mbctrending الخبر المنتشر على السوشيال ميديا، مؤكداً أن كل ما يُشاع حول خطوبة الفنانة عار عن الصحة، وأنها مجرد شائعة من ضمن الشائعات التي تُطلق عليها.



وجاء هذا التوضيع من إدارة الفنانة بعدما تصدر اسمها وخبر خطوبتها الترند على مواقع التواصل الإجتماعي، وتوالت التعليقات للكشف عن هوية العريس وانهالت على حلا التعليقات والأسئلة لمعرفة حقيقة الأمر، إلا أنها تجاهلت الضجة الحاصلة ولم تردّ على الرسائل والتبريكات.

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