حقيقة خطوبة زين كرزون مجددا- صورة

الوكيل الاخباري- ردت مشهورة السوشال ميديا زين كرزون على الأنباء التي انتشرت في الأيام القليلة الماضية حول خطوبتها مجدًدا بعد ظهورها مرتدية خاتًما يشبه بشكل كبير شكل "محبس الخطوبة.

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وقالت كرزون في مقطع فيديو إن ما يتم تداوله بين الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي لا يمت للحقيقة بصلة.



وأضافت أثناء توجهها لحضور حفل زفاف صديقتها: "طالع علي اني خطبت.. لا حبايبي انا ماخطبت.. وحتى لو خطبت ماراح اقول لحدا.. في النهاية اللي أنا لبسته مو دبلة هادا مجرد خاتمين فوق بعض".

واعتقد العديد من المتابعين أن زين كرزون قد خطبت بعد ظهورها مؤخًرا مع صديقها الخبير التجميلي وأخصائي المايكروبليدنج إلياس تابيلو، واحتفالها بحصوله على لقب "أفضل ميك آب أرتيست" لعام 2021 خالل مهرجان الفضائيات العربية





المصدر: فوشيا