حقيقة دخول ياسمين عبد العزيز الى المستشفى مجددا - صورة

الوكيل الإخباري - كثيرة هي التساؤلات التي طرحها رواد مواقع التواصل الإجتماعي، خاصة بعد غياب الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز عن الساحة الفنية والمواقع الإلكترونية، حيث كانت أخر إطلالة لها، عقب خروجها من المستشفى، بعد أن نشرت صورة برفقة الدكاترة الذين عملوا على علاجها خلال فترة مرضها.



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متابعو عبد العزيز تسألوا عن غيابها، مطالبين إياها بإطلاعهم عن وضعها الصحي، خاصة وأنها في الآونة الأخيرة، كانت قد تعرضت لمضاعفات عقب إجرائها لعملية جراحية، وهذا ما جعلهم يطرحون العديد من التكهنات، إذا ما كان قد حصل أي أمر طارئ.

الجدير بالذكر، أن أخر إطلالة لعبد العزيز كانت منذ شهر تقريباً.

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