حقيقة زواج الفنان رشوان توفيق من فتاة صغيرة

الوكيل الإخباري- تردد اسم الفنان رشوان توفيق خلال الساعات الماضية، وتصدر منصات التواصل الاجتماعي، بعد تداول أنباء حول زواجه من فتاة تصغره بعشرات السنوات.

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وللوقوف على حقيقة الأمر، افاد موقع "24" انه اجرى اتصالًا هاتفيًا بالفنان رشوان توفيق للوقوف على طبيعة الأنباء المُنتشرة، وكذلك بموكله المُحامي مجدي مهران، لمعرفة الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها.



وأعرب الفنان رشوان توفيق، في حديثه لـ "24"، عن استيائه بشكل كبير من انتشار هذه النوعية من الأخبار، مؤكدًا أنها أضرت بصحته النفسية وبسمعة عائلته.



وقال رشوان إنه لا يعرف الفتاة التي ادعت علاقتها به، وأنه ربما يكون قد قابلها في إحدى المُناسبات، حيث طلبت التصوير معه، ويعامل جميع الشباب والبنات كأحفاده.



من جانبه، شدد مجدي مهران، مُحامي رشوان توفيق، على أن ما يتم تداوله بشأن زواج موكله هو أمر غير صحيح، ولم يحدث إطلاقًا.



ولفت مهران إلى أن الأنباء المتداولة هي شائعات هدفها إثارة الجدل والنيل من سمعة الفنان القدير رشوان توفيق، مُشيرًا إلى أنه لا توجد قصة من الأساس حتى يتم الرد عليها.



وذكر مهران، أنه حال استمرار هذه الأحاديث، سيتخذ الإجراءات القانونية المُناسبة. وحول صحة موكله، قال المُحامي مجدي مهران إن الفنان المصري القدير يتمتع بصحة جيدة، ويمارس حياته الطبيعية وسط عائلته.



في هذا السياق، كشف نقيب المُمثلين أشرف زكي، في تصريحات صحافية، أن النقابة اتخذت الإجراءات القانونية، وقدمت بلاغًا ضد إحدى الفتيات التي ادعت زورًا زواجها من الفنان رشوان توفيق.



ولفت زكي إلى أن تحرك النقابة جاء بناءً على طلب رشوان، بعد انزعاجه الشديد من الأخبار المتداولة بشأن حياته الشخصية، مشيرًا إلى أن النقابة ستتابع البلاغ مع النيابة لمعرفة آخر التطورات.



يُشار إلى أن آخر أعمال الفنان رشوان توفيق، البالغ من العُمر 90 عامًا، هو فيلم "أهل الكهف" عام 2024، وهو من بطولة خالد النبوي وإخراج عمرو عرفة.