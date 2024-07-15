الإثنين 15-07-2024
الوكيل الاخباري
 

إلغاء السقوف السعرية للدجاج المُباع للمطاعم

كاتب إسرائيلي: على إسرائيل أن تقبل أنها خسرت الحرب

التربية: ما أشيع حول تسريب أسئلة امتحانات التوجيهي قبل بدء الجلسات ليس صحيحاً على الإطلاق

انخفاض مساحات الأبنية المرخصة في المملكة 11% خلال 5 أشهر

أسئلة امتحان مبحث تاريخ الاردن لجميع الفروع الأكاديمية والمهنية

الحكومة : جميع خدماتنا ستكون إلكترونية اعتباراً من هذا التاريخ

بعد اصابتها .. فتاة بريطانية تطلق تحذيرا للفتيات من "الأكريليك "

وزير البترول المصري: نسعى للتوسع في إنتاج الغاز والنفط

أسعار الذهب في الاردن اليوم

زعيم حزب إسرائيل بيتنا: جنودنا يعانون من الكوابيس

الإثنين، 15-07-2024 10:00 ص

حقيقة زواج الفنان رشوان توفيق من فتاة صغيرة

2024714192832355CT


الوكيل الإخباري- تردد اسم الفنان رشوان توفيق خلال الساعات الماضية، وتصدر منصات التواصل الاجتماعي، بعد تداول أنباء حول زواجه من فتاة تصغره بعشرات السنوات.

اضافة اعلان


وللوقوف على حقيقة الأمر، افاد موقع "24" انه اجرى اتصالًا هاتفيًا بالفنان رشوان توفيق للوقوف على طبيعة الأنباء المُنتشرة، وكذلك بموكله المُحامي مجدي مهران، لمعرفة الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها.


وأعرب الفنان رشوان توفيق، في حديثه لـ "24"، عن استيائه بشكل كبير من انتشار هذه النوعية من الأخبار، مؤكدًا أنها أضرت بصحته النفسية وبسمعة عائلته.


وقال رشوان إنه لا يعرف الفتاة التي ادعت علاقتها به، وأنه ربما يكون قد قابلها في إحدى المُناسبات، حيث طلبت التصوير معه، ويعامل جميع الشباب والبنات كأحفاده.


من جانبه، شدد مجدي مهران، مُحامي رشوان توفيق، على أن ما يتم تداوله بشأن زواج موكله هو أمر غير صحيح، ولم يحدث إطلاقًا.


ولفت مهران إلى أن الأنباء المتداولة هي شائعات هدفها إثارة الجدل والنيل من سمعة الفنان القدير رشوان توفيق، مُشيرًا إلى أنه لا توجد قصة من الأساس حتى يتم الرد عليها.


وذكر مهران، أنه حال استمرار هذه الأحاديث، سيتخذ الإجراءات القانونية المُناسبة. وحول صحة موكله، قال المُحامي مجدي مهران إن الفنان المصري القدير يتمتع بصحة جيدة، ويمارس حياته الطبيعية وسط عائلته.


في هذا السياق، كشف نقيب المُمثلين أشرف زكي، في تصريحات صحافية، أن النقابة اتخذت الإجراءات القانونية، وقدمت بلاغًا ضد إحدى الفتيات التي ادعت زورًا زواجها من الفنان رشوان توفيق.


ولفت زكي إلى أن تحرك النقابة جاء بناءً على طلب رشوان، بعد انزعاجه الشديد من الأخبار المتداولة بشأن حياته الشخصية، مشيرًا إلى أن النقابة ستتابع البلاغ مع النيابة لمعرفة آخر التطورات.


يُشار إلى أن آخر أعمال الفنان رشوان توفيق، البالغ من العُمر 90 عامًا، هو فيلم "أهل الكهف" عام 2024، وهو من بطولة خالد النبوي وإخراج عمرو عرفة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2024714222757797RY

أمير كرارة يستعد لأعمال سينمائية جديدة

451286151_1373769067235293_1987887117491177639_n

وفاة الفنان السوري أحمد السيد بعد صراع مع المرض

2024713183049510R7

رامي جمال يكشف معاناته مع "البهاق".. وزواجه في أسبوع

23C7DB47-D627-48BE-9101-A6A71FC65DD1

محمد رمضان يعتذر لـ "الشاب المصفوع"

Capture

“مهرجان جرش” ينظم “سمبوزيوم للنحت” بمناسبة اليوبيل الفضي

2024711193126816GE

عمل مسرحي جديد يجمع ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي