حقيقة زواج عمايري وأمل عرفة مجددا

الوكيل الاخباري- كشف الفنان السوري عبد المنعم عمايري عن العلاقة الحالية التي تجمعه مع زوجته السابقة الفنانة السورية أمل عرفة، بعد فترة طويلة من انفصالهما، خاصة بعدما شارك الثنائي السوري الشهير تجربتهما حول أثر الانفصال عليهما مع الجمهور في برنامج "بصراحة" على قناة "إم بي سي.

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وصرح عبد المنعم عمايري ضمن لقائه عبر "إي تي بالعربي" أنه كان متخوفا عندما طرح موضوع الحلقة، وأن علاقتهما ظهرت طبيعية في المقابلة على الشاشة تماما كما هي في الحياة والواقع.



وعما إذا كان التناغم بينهما محضرًا له مسبقًا، قال الفنان: "نحنا ناس ما منعيش ازدواجية ولو عشنا بازدواجية كنا لساتنا متزوجين وهذه الحالة لا تشبهنا.

ونفى عبد المنعم عمايري احتمالية عودة ارتباطه بأمل عرفة بعدما أثيرت حولهما شائعات عودتهما مجددًا بعد عرض الحلقة التي جمعتهما عبر برنامج "بصراحة"، وقال: "سألوني ما هو شرطك الوحيد في حال تزوجت أمل؟فأجبت أن نبقى أصدقاء دائما، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع الزواج ولن يفعل لأن بناته لا يقبلون بزواجه: "مارح اتزوج".. أمهم مسموحلها تعمل اللي بدها ياه.. أما أنا لا ما في.. ممنوع.



وقد شارك الثنائي السوري الشهير تجربتهما حول أثر الانفصال عليهما، مع الجمهور في برنامج "بصراحة" على قناة "إم بي سي"، وقال الفنان عبد المنعم عمايري إن نمط حياته اختلف بشكل كبير بعد الطلاق، وهذا ما أثر على

استقراره لأربع سنوات.

المصدر: فوشيا