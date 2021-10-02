السبت 02-10-2021
الوكيل الاخباري

عدد قياسي من الطائرات العسكرية الصينية يدخل منطقة الدفاع الجوي التايوانية

حقيقة زواج عمايري وأمل عرفة مجددا

وفاة ستيني بعيار ناري في الكرك

أسعار الذهب السبت 2/10/2021

الاردن الثالث عربيا.. إصابات كورونا العالمية تتجاوز 234.24 مليون

العرموطي: تسجيل نحو 6 آلاف شركة إلكترونيا

قطر تصوت اليوم في أول انتخابات لمجلس الشورى

عملية سرقة إلكترونية ضخمة كاملة الأوصاف في الولايات المتحدة

انخفاض اصابات كورونا النشطة في المملكة

انخفاض طفيف على الحرارة السبت

السبت، 02-10-2021 09:53 ص

حقيقة زواج عمايري وأمل عرفة مجددا

4ipj-7-730x438-1-730x438


الوكيل الاخباري- كشف الفنان السوري عبد المنعم عمايري عن العلاقة الحالية التي تجمعه مع زوجته السابقة الفنانة السورية أمل عرفة، بعد فترة طويلة من انفصالهما، خاصة بعدما شارك الثنائي السوري الشهير تجربتهما حول أثر الانفصال عليهما مع الجمهور في برنامج "بصراحة" على قناة "إم بي سي.

اضافة اعلان

 

وصرح عبد المنعم عمايري ضمن لقائه عبر "إي تي بالعربي" أنه كان متخوفا عندما طرح موضوع الحلقة، وأن علاقتهما ظهرت طبيعية في المقابلة على الشاشة تماما كما هي في الحياة والواقع.


وعما إذا كان التناغم بينهما محضرًا له مسبقًا، قال الفنان: "نحنا ناس ما منعيش ازدواجية ولو عشنا بازدواجية كنا لساتنا متزوجين وهذه الحالة لا تشبهنا.

 

ونفى عبد المنعم عمايري احتمالية عودة ارتباطه بأمل عرفة بعدما أثيرت حولهما شائعات عودتهما مجددًا بعد عرض الحلقة التي جمعتهما عبر برنامج "بصراحة"، وقال: "سألوني ما هو شرطك الوحيد في حال تزوجت أمل؟فأجبت أن نبقى أصدقاء دائما، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع الزواج ولن يفعل لأن بناته لا يقبلون بزواجه: "مارح اتزوج".. أمهم مسموحلها تعمل اللي بدها ياه.. أما أنا لا ما في.. ممنوع.


وقد شارك الثنائي السوري الشهير تجربتهما حول أثر الانفصال عليهما، مع الجمهور في برنامج "بصراحة" على قناة "إم بي سي"، وقال الفنان عبد المنعم عمايري إن نمط حياته اختلف بشكل كبير بعد الطلاق، وهذا ما أثر على
استقراره لأربع سنوات.

 

المصدر: فوشيا

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
جبل

أسرار تكشف للمرة الأولى عن الجزء الأخير من الهيبة

محمد ٢

محمد منير يكشف حقيقة تدهور حالته الصحية

د٣

الوفاء عنوان سهرة ديانا كرزون في جرش أمس - صور

EV33bVkUwAATnbE

ساعة يد ياسمين صبري تشعل وسائل التواصل الاجتماعي بسبب تكلفتها - صورة

344_840119_large

أنجلينا جولي تنشر كتابها الجديد لتمكين المراهقين من التحدث علنًا ضد الظلم

20181215_055523_4987

من داخل غرفة العمليات أحمد التهامي يطمئن جمهوره - صورة

أخبار متعلقة
EV33bVkUwAATnbE

ساعة يد ياسمين صبري تشعل وسائل التواصل الاجتماعي بسبب تكلفتها - صورة

BeFunky-collage-1-21

حقيقة خطوبة زين كرزون مجددا- صورة

2021_9_11_23_40_58_650

أول ظهور رسمي للفنانة ياسمين عبد العزيز بعد عودتها إلى مصر- صورة

614ebd5142360404a65b9faf

سوزان نجم الدين تكشف حقيقة زواجها من مرافقها الشخصي

614c5745423604082d2cdfa5

محمد رمضان يعلن عن تعاقده على مسلسل جديد

61471e044236041d8847e67c

الفنان محمد هنيدي يكشف سبب إعلانه اعتزال الفن