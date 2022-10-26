حقيقة زواج ناصيف زيتون و دانييلا رحمة - فيديو

الوكيل الإخباري - لازال خبر خطوبة دانييلا رحمة و ناصيف زيتون يثير الجدل عبر السوشال ميديا، وخلال الأيام الماضية انتشرت أخبار عن احتفالهما بخطوبتهما في سيدني حيث يتواجد ناصيف هناك لاحياء بعض الحفلات الفنية، ودانييلا كانت تزور أهلها الذي يعيشون في أستراليا.

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دانييلا رحمة عن خبر خطوبتها من ناصيف زيتون "للآن لاشيء"



وتعليقًا على خبر حصول حدث سعيد في سيدني، قالت دانييلا لـ ET بالعربي "عرفت عن شو عم تحكي ولكن في حال أنا خطبت لن أخبىء هذا الموضوع وأنتم ستكونون أول ناس بتعرفوا"، مضيفة "للآن لاشيء بعد ما في شي".



ودانييلا رحمة عن خاتم الألماس "دعاية لاحدى دار المجوهرات"

عن صور خاتم الألماس و الذي ظهرت فيه دانييلا خلال مشاركتها مجموعة من الصور عبر انستقرام واعتقد العديد أنه خاتم خطوبتها علّقت قائلة "كنت أقوم بدعاية لاحدى دار المجوهرات".



دانييلا رحمة "قلبي عم يدق ولن أخفي خبر خطوبتي"

دانييلا لم تنفي أو تؤكد الخبر لـ ET بالعربي وقالت "مثلما قلت لك من قبل يوم الذي يكون هناك شيء لن أخفيه بل سأفرح بهذا الموضوع".

ET بالعربي

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