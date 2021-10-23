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السبت، 23-10-2021 10:53 ص

حقيقة سقوط ريم البارودي في مهرجان الجونة

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الوكيل الإخباري - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للحظة وقوع شابة على السجادة الحمراء خلال حفل ختام مهرجان الجونة وقيل انها الممثلة المصرية ريم البارودي.

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وتصدر الفيديو الترند وتم تداوله على عدة صفحات ما أجبر ريم على الخروج عن صمته فنفت ان تكون هي صاحبة الفيديو كونها هي لم تحضر مهرجان الجونة اذ انها متواجدة في مصر وتمنت السلامة للشابة التي وقعت على السجادة الحمراء ولم يعرف هويتها الحقيقية حتى الان:"أشكر على اهتمام وحب الناس وللأسف شخص بيحاول يعمل ترند أنا بالقاهرة ولن أحضر مهرجان الجونة أساسا وألف سلامة على اللي وقعت".

 

 

 

المصدر - الفن 

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