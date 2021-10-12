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الثلاثاء، 12-10-2021 12:12 م

حقيقة طلاق فاطمة الأنصاري عن يعقوب بو شهري

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الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات الأخيرة أنباء تؤكد إنفصال الفاشينيستا السعودية فاطمة الأنصاري عن نجم مواقع التواصل الإجتماعي يعقوب بو شهري .

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وكان قد كشف أحد المتابعين بمنشور خاص له يؤكد فيه هذه الأخبار، وقال أن يعقوب كان قد طلب من فاطمة عدم نشر صورها والإبتعاد عن الإعلانات ما إلتزمت به فاطمة وهي في لندن.

 

ولكن فور عودتها إلى السعودية قامت شقيقتها بتصوير وجهها كما أكد المتابع أن الوعكة الصحية التي تعرضت لها فاطمة كانت بسبب إجهاضها الحمل، ما أثار غضب يعقوب وإتخذ قرار الطلاق.

 

كما كان قد رصد الجمهور قيام الثنائي بحذف صورهما المشتركة كما إلغاء متابعتهما لبعض على مواقع التواصل الإجتماعي.

 

المصدر - الفن 

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