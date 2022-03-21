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الإثنين، 21-03-2022 11:49 ص

حقيقة طلاق معتصم النهار ولين برنجكجي

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الوكيل الإخباري - تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن انفصال الممثل السوري معتصم النهار عن زوجته السيدة لين برنجكجي وذلك بعد أن قام الثنائي بحذف الصورة التي تجمعهما سوياً عبر صفحاتهما على السوشال ميديا، ماعدا الصور التي جمعتهما مع ابنتهما ساندرا.

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وأكد مصدر لبرنامج لـ MbcTrending حقيقة الأنباء مشيرين إلى أن الطلاق حدث فعلاً بهدوء حيث تحفظ الثنائي على الأمر ولم يعلقان عليه أو يعلنان عنه حتى الآن.

 

و بالعودة إلى حساب معتصم ولين فأنه بالفعل قاما بإلغاء متابعة بعضهما على مواقع التواصل الاجتماعي وهذا ما يؤكد حقيقة الأنباء.

 

الفن 

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