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الأربعاء، 05-01-2022 01:17 م

حقيقة ظهور زوجة ثانية لسمير غانم ومطالبتها بالميراث

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الوكيل الإخباري - تداول رواد على مواقع التواصل الاجتماعي أخباراً عن ظهور زوجة ثانية للفنان الراحل سمير غانم، وانها بدات في المطالبة بحقها الشرعي في الميراث، مما أثار حيرة الكثير على مواقع التواصل الإجتماعي متسائلين عن حقيقة الأمر.

وكشف مصدر مقرب من الشقيقتين دنيا وإيمي سمير غانم، في تصريحات صحافية، حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع السوشال ميديا، مؤكداً أنها مجرد شائعات مُغرضة وليس لها أي أساس من الصحة، ولذلك لم تهتم دنيا أو إيمي بالظهور لنفيها سواء إعلامياً أو حتى عن طريق بوست عبر حساباتهما الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي.

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وأعرب المصدر عن استيائه الشديد من تداول مثل هذه التفاهات بين عدد من المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام، دون التأكد من صحتها، مطالباً بضرورة التحقق من صحة الأخبار قبل نشرها، والتحقق الجيد في مثل تلك الأمور، خاصة أنها تتحدث عن نجم كبير وله جماهيريته، بجانب أنها عائلة محترمة ومرموقة ولا يصح أن نتلاعب بأحوالهم الشخصية من أجل "الترند".

 

 

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