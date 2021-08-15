حقيقة عودة هشام شربتجي إلى الدراما السورية

الوكيل الإخباري - نفى المخرج هشام شربتجي ما تردد حول عودته إلى الدراما السورية مجدداً عبر أحد الأعمال الكوميدية، مشيراً إلى أنه غير معني بهذه الأخبار أبداً.

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وأكد أنه يتمهل كثيراً قبل العودة بعد غياب، مؤكداً أنه ينشغل بكتابة قصة حياته بشكل روائي بسيط، ليقدم للناس رواية جديدة، تضم يومياته الإجتماعية والمهنية الفنية.



كما كشف لموقع الفن أنه تلقى عدة عروض درامية من خارج سورية لكنه لم يتخذ أي قرار بالعودة حتى الآن.



ويعود آخر عمل أخرجه شربتجي إلى عام 2017، وهو مسلسل "أزمة عائلية"، من بطولة رشيد عساف ورنا شميس.

المصدر - الفن