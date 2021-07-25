حقيقة غياب شخصية محورية عن عروس بيروت

الوكيل الإخباري - أيام قليلة تفصل فريق عمل مسلسل "عروس بيروت" لظافر العابدين وكارمن بصيبص عن بدء تصوير مشاهد الموسم الثالث من المسلسل؛ حيث تحدّد منتصف اب لبداية تصوير الموسم الجديد من العمل الذي ينتظره جمهوره بفارغ الصبر. ويكشف موقع "نواعم" الفني عن مصير بعض أفراد عائلة "الضاهر" خلال موسمه الجديد.



غياب بطلة

رغم الكثير من الأخبار التي انتشرت حول استمرار فريق عمل مسلسل عروس بيروت كما هو، هناك بعض التغييرات التي ستطرأ على أحداث الموسم الثالث والجديد من المسلسل، حيث علمت نواعم أن مرام علي التي تجسّد شخصية "نايا" زوجة "خليل الضاهر" ضمن الأحداث قد تغيب عن أحداث الموسم الجديد، ولكن حتى الآن يتكتّم فريق العمل على مصير شخصية نايا ضمن الأحداث، فهل ستنتهي بنهاية الموسم الثاني أم سيكون هناك بديلة لمرام علي ضمن الأحداث؟.

اضافة اعلان

زواج الست ليلى

على صعيد آخر، أكد مصدر خاص لنواعم أن هناك تغييرات مفاجئة في علاقة تقلا شمعون أو "الست ليلى" والمحامي "عادل" ستسعد الجمهور حيث إنها ستصرّ على قرار زواجهما ولكن ستواجه بعض العقبات في بداية الأمر حتى تنجح في إقناع أولادها بقرارها ويعيشوا معاً في نفس المنزل بعد أن ينجح عادل في إعادة قصر الضاهر لهم من جديد.

المصدر - لبنان 24