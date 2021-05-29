حقيقة مداهمة الشرطة حفل خطوبة شقيقة دنيا بطمة

الوكيل الإخباري _
نفت الفنانة المغربية دنيا بطمة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" ما تم تداوله من انباء حول مداهمة الشرطة حفل زفاف شقيقتها إبتسام على فؤاد قبيجو بمراكش،وذلك لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية.اضافة اعلان
حيث انها قالت : ” لا عزاء لكل حاقد يكتب عناوين مخلص عليها طبعا، كل ما يروج كذب في كذب سالينا والناس قليلة لي كانوا غاديين فحالهم وطبعا قبل الساعة 23.00 لي المفروض مانفوتهاش احتراما لقانون الحجر الصحي، أكرر ليس هناك أي مداهمة وشكرا”.
وأضافت : “حتى صديقات ليا كتار مكانوش متواجدين ان شاء الله يكونو ا موجودين في النهار الكبير بعد رفع الحجر الصحي إن شاء الله وملتزمين بكل ما هو قانوني وشكرا لكم حيث درتوا خدمتكم وأكثر من اللازم”.
وأعلنت دنيا بطمة عن موعد حفل زفاف شقيقتها وكتبت: “الحفل الكبير بعد أن تقرر الحكومة رفع الحجر وفتح القاعات بأذن الله.. لا أنت لا أنا فوق القانون”.
المصدر : الامارات نيوز