حقيقة مغادرة نوال الزغبي لبنان واستقرارها في القاهرة

الوكيل الإخباري - انتشرت في الساعات الماضية اخبار تفيد بمغادرة نوال الزغبي ومدير اعمالها، شقيقها مارسيل لبنان للاستقرار في القاهرة نظراً للأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتجاذبات السياسية.

اضافة اعلان

حقيقة الامر ان نوال الزغبي لا تزال مستقرة في بيروت وتمارس اعمالها من العاصمة اللبنانية فيما قرر شقيقها مارسيل رسمياً الاستقرار في القاهرة، والتخطيط لمستقبل نوال المهني.

وكانت نوال الزغبي استقالت من نقابة الفنانين اللبنانية نظراً للاوضاع الاقتصادية والمالية والامنية التي يمّر بها لبنان.

المصدر - الفن