الأربعاء 29-09-2021
الوكيل الاخباري

زراعة الأعيان تبحث واقع القطاع الزراعي في المملكة

1.4 مليار دولار الدخل السياحي لنهاية آب الماضي

البنك المركزي : 2.2 مليار دولار حوالات المغتربين حتى نهاية آب

الحكومة الإماراتية الجديدة تؤدي القسم

عطاءان لإنشاء واستكمال تنفيذ طرق في الأغوار

ندوة حول الفرص المتاحة في قطاع الخدمات الأردني

قناة السويس تحقق رقما قياسيا تاريخيا

انطلاق مهرجان الأردن للإعلام العربي 3 تشرين الأول المقبل

البرغوثي رئيساً لجمعية مصدري ومنتجي الأثاث

أمن الدَّولة تقرِّر حل 22 شركة متهمة بقضية التَّبغ

الأربعاء، 29-09-2021 03:51 م

حقيقة مغادرة نوال الزغبي لبنان واستقرارها في القاهرة

f30ced7e-fb6c-4f45-9118-9c07fe71ee77


الوكيل الإخباري - انتشرت في الساعات الماضية اخبار تفيد بمغادرة نوال الزغبي ومدير اعمالها، شقيقها مارسيل لبنان للاستقرار في القاهرة نظراً للأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتجاذبات السياسية.

اضافة اعلان

 

حقيقة الامر ان نوال الزغبي لا تزال مستقرة في بيروت وتمارس اعمالها من العاصمة اللبنانية فيما قرر شقيقها مارسيل رسمياً الاستقرار في القاهرة، والتخطيط لمستقبل نوال المهني.

 

وكانت نوال الزغبي استقالت من نقابة الفنانين اللبنانية نظراً للاوضاع الاقتصادية والمالية والامنية التي يمّر بها لبنان.

 

المصدر - الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
7627816-1038790436

نادين نجيم تنشر صورة لوالدتها التونسية

خالد-سامي-

ابن خالد سامي ينهار ويبكي الجمهور برسالته المؤثرة - صورة

98e1417c-18df-478f-b350-5a992fd434bb_16x9_1200x676

إسراء ريان تتهم منة فضالي بالنصب وهذه التفاصيل

43278655-3-645x505-1

ابنة شقيق كاظم الساهر تخطف الانظار مجدداً بأحدث ظهور لها-صور

باسم ياخور وزوجته 11-2

باسم ياخور متهم بالتعالي وزوجته رنا الحريري ترد

499202007060443554355

فريق عمل مسلسل الآنسة فرح ينتهي من تصوير الجزء الثاني

أخبار متعلقة
1570449621HUb1X

خلاف في حفل وديع الشيخ واصابة الفنانة نورهان - فيديو

44485

نانسي عجرم وخطوتان في أكتوبر ونوفمبر

ياسمين٣

الفنانة ياسمين عبدالعزيز: وداعا

0000000000-780x470-1

نجل طارق العريان وخطيبته يغادران لبنان

BeFunky-collage-66-1

هل اعتزلت دنيا وإيمي سمير غانم الفن ؟

19_2019-636892937387099027-709

سبب عودة كندة علوش الى مصر