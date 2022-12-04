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الأحد، 04-12-2022 04:02 م

حقيقة وجود خلاف بين قصي خولي ونادين نسيب نجيم بسبب مسلسل في رمضان

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الوكيل الإخباري- نفى الفنان السوري قصي خولي وقف تصوير مسلسل جديد مع النجمة نادين نسيب نجيم من المقرر بثه في الموسم الرمضاني المقبل.

ونشر خولي تغريدة عبر حسابه الخاص في " تويتر " وعلّق قائلا :" انتظرونا بعمل جديد وحلو ومشغول بمحبة وشراكة حقيقية ندوووون بشوفك بالتصوير قريباً " وشارك البوست مع الفنانة نادين نسيب نجيم  لترد على الفنان :" باذن الله يارب " .

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 وكانت قد تداولت شائعات خلال الساعات الماضية بوقف تصوير المسلسل  وذلك بعد أن طلبت نادين نجيم تعديلات على النص بخصوص شخصيتها في العمل بإعتبار مشاهد قصي خولي أكثر من مشاهدها . 

وردّت الفنانة نادين بوقت سابق حول هذه الشائعات:" بكل بساطة فيني انا انسحب اذا النص مش على ذوقي اتأكدوا قبل ما تحكوا و مش اول مرة منشتغل سوا انا و قصي شركاء و بتهمنا مصلحة بعض"

 


 

وكانت قد كشفت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن خوضها دراما رمضان 2023 بمسلسل بعنوان "وأخيرا" مع النجم السوري قصي خولي، بعد النجاح الباهر الذي حققه الثنائي معاً في مسلسلي "خمسة ونص" و"2022.


 




 

 


 

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