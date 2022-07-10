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الأحد، 10-07-2022 03:14 م

حقيقة وفاة الفنان المصري الشهير محمد منير

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الوكيل الإخباري - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بنبأ وفاة الفنان محمد منير، دون ان يتم تأكيد ذلك من قبل الجهات الرسمية والفنية في جمهورية مصر العربية.

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وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بوفاة محمد منير الفنان المصري الشهير، حيث زعموا أن محمد منير توفي نتيجة وعكة صحية ألمت به ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

هذه الأخبار دفعت كل محبيه ومتابعيه للبحث عن حقيقة ذلك عبر محركات البحث.

 

ونفت مصادر مقربة من عائلة منير، كافة الانباء التي تتحدث عن وفاة محمد منير، مؤكدة ان الفنان يعيش بحالة صحية جيدة في الوقت الحالي، داعية كافة نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الى تحرى الدقة والمصداقية في نشر مثل هذه الانباء.


وفي عام 2020 تعرض محمد منير لوعكة صحية طارئة نقل على اثرها الى المستشفى في القاهرة لتلقي العلاج حيث أدخل في قسم المخ والاعصاب لاجراء الفحوصات اللازمة.


ومن المعلوم ان الفنان محمد منير يقوم بالعديد من الفحوصات الطبية للوقوف على تطورات حالته الصحية وتحديد ما اذا كان يحتاج لتدخل جراحي مجددا أو لا، لا سيما أنه أجرى عملية جراحية في شهر مايو عام 2020.


وقالت وسائل الإعلام مصرية وقتها ان محمد منير قد تعرض إلى وعكة صحية قبل عامين بعد تعرضه لكسر في الساق تطلب إجراء جراحة تغيير مفصل، وعاد بعدها إلى منزله القديم في منطقة جاردن سيتي بعد أن تركه لمدة 3 سنوات لانتقاله إلى منزله الجديد في طريق مصر إسكندرية الصحراوي.


كما كشف محمد منير عن وضعه الصحي وذلك خلال أحيائه لحفله في مايو الماضي "أونلاين"، وظهر منير جالسًا على كرسي وأوضح بأنه يحيي الحفل وهو مريض ولا يسير إلا على عكاز.

 

سوا الإخبارية

 




 

 


 

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