حقيقة وفاة الفنان المصري محمد سعد

الوكيل الإخباري - انتشرت عبر وسائل التواصل الإجتماعي أخباراً عن وفاة الممثل محمد سعد الشهير بالـلمبي، متأثراً بمضاعفات فيروس كورونا، وتصدر إسم محمد سعد الترند ومحركات البحث.

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لكن المكتب الإعلامي لمحمد نفى هذه الأخبار، وقال في تصريحات لصحيفة الوطن المصرية إن محمد بصحة جيدة ولا صحة لأية أخبار تنشر على صفحات مجهولة دون مصدر.



يذكر أن محمد سعد مبتعد عن السينما والتلفزيون منذ 3 سنوات، مبرراً ذلك بأنه لم يجد السيناريو المناسب، وكان آخر أعمال محمد في السينما فيلم "الكنز 2"، وفي الدراما "فيفا أطاطا" عام 2014.

المصدر - الفن

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