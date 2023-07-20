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الخميس، 20-07-2023 09:48 م

حقيقة وفاة الفنان سعد الصغير

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الوكيل الإخباري- تصدر في  الساعات الأخيرة من هذا اليوم إسم الفنان المصري الأصل “سعد الصغير” و ذلك بعد الأخبار التي أفادت بوفاته اليوم ،

و بعد هذه الأخبار التي صدمت الكثيرين من سكان دولة مصر العربية  و الكثير من جمهور الفنان سعد الصغير  الذين بدأوا في البحث على العديد من المنصات الإخبارية عن صحة هذه الأنباء و هل هذه الأخبار المنتشرة صحيحة أم لا ؟

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حيث أكد الفنان أن هذه الأخبار مجرد شائعات ، فالحقيقة أن سعد الصغير فقد أحد أعضاء فرقته الموسيقية ، الأمر الذي جعل بعض المواقع والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تروج لمثل هذه الإشاعة.

 




 

 


 

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