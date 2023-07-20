حقيقة وفاة الفنان سعد الصغير

الوكيل الإخباري- تصدر في الساعات الأخيرة من هذا اليوم إسم الفنان المصري الأصل “سعد الصغير” و ذلك بعد الأخبار التي أفادت بوفاته اليوم ،



و بعد هذه الأخبار التي صدمت الكثيرين من سكان دولة مصر العربية و الكثير من جمهور الفنان سعد الصغير الذين بدأوا في البحث على العديد من المنصات الإخبارية عن صحة هذه الأنباء و هل هذه الأخبار المنتشرة صحيحة أم لا ؟

اضافة اعلان

حيث أكد الفنان أن هذه الأخبار مجرد شائعات ، فالحقيقة أن سعد الصغير فقد أحد أعضاء فرقته الموسيقية ، الأمر الذي جعل بعض المواقع والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تروج لمثل هذه الإشاعة.