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الأحد، 07-11-2021 12:18 م

حقيقة وفاة سهير البابلي

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الوكيل الإخباري - لا تزال الممثلة المصرية سهير البابلي داخل غرفة العناية المركزة وفي غيبوبة، ويواصل الفريق الطبي مباشرة عمله تجاهها.

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وتعاني سهير من غيبوبة السكري، وليست في حالة من تغييب العقل تمامًا، وتشعر بمن حولها، وحالتها هذه هي بسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم، والحالة تستجيب للعلاج على مدى الساعات الأخيرة، ولكن من دون تطور ملحوظ، وأجريت لها العديد من التحاليل.

 

وبدورها صرحت إبنة سهير، بأن الزيارة ممنوعة عن والدتها تمامًا، وأنها تقوم بزيارتها في المواعيد المحددة لدقائق فقط، طالبة من كل محبيها الدعاء لها بالشفاء وتجاوز هذه المحنة المرضية.

 

 

المصدر - الفن 

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