الأحد 21-05-2023
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الأحد، 21-05-2023 02:52 م

حقيقة وفاة علا غانم عن عمر يناهز الـ 51 عاماً

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الوكيل الإخباري- انتشر في الساعات القليلة الماضية، خبر وفاة الممثلة المصرية علا غانم عن عمر يناهز الـ 51 عاماً بشكل مفاجئ، حيث تصدر الخبر محرك البحث على غوغل في مصر.

وبحسب ما أكدت مصادر مقربة من علا غانم، فهذا الخبر عار عن الصحة ولا يمت الى الحقيقة بصلة، لافتة الى ان الممثلة المصرية تتمتع بصحة جيدة جداً، متمنية على من ينشر هذه الشائعات ان يتوقف عن فعل ذلك، وكذلك المواقع الفنية لتوخي الحذر والتأكد من المعلومة قبل تداولها.

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الجدير ذكره أن الممثلة المصرية علا غانم كانت قد مرت بأزمة نفسية صعبة، اذ خضعت لرعاية صحية مكثفة بعد دخولها الى المستشفى لتلقي العلاج، عقب خلافات ومشاجرات مع زوجها.

 

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