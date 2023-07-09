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الأحد، 09-07-2023 09:35 ص

حقيقة وفاة ناصر القصبي عن عمر يناهز 61 عاماً

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الوكيل الإخباري- تداولت شائعات عدة تصدرت الترند خلال الايام السابقة بوفاة نجم "طاش ما طاش" الفنان ناصر القصبي ما أثار موجة من التساؤلات حول حقيقة وفاة ناصر القصبي، لما له من جمهور واسع  . 

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اكدت مصادر لـ " وكالة سوا الاخبارية" ان الخبر مجرد شائعة ولا يوجد أي أساس له. حيث تم تأكيد ذلك من قِبل مصادر سعودية رسمية في المجال الفني، بالإضافة إلى مدير أعماله وعائلته، أن الفنان بحالة صحية جيدة.

 

يذكر أن ناصر القصبي 61 عاماً ، هو ممثل كوميدي سعودي مشهور. وُلد في الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، في 28 نوفمبر 1961 ، قضى أكثر من أربعين عامًا من حياته في مجال التمثيل والأعمال الفنية الكوميدية، حيث شارك في العديد من الأعمال السعودية المعروفة اشهرها " طاش ما طاش " .

 

 




 

 


 

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