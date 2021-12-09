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الخميس، 09-12-2021 01:10 م

حكم بتغريم طارق الشناوي لاتهامه بسب معز مسعود وحلا شيحة

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الوكيل الإخباري - قضت محكمة جنح ثالث أكتوبر بتغريم الناقد الفني طارق الشناوي وراغدة شلهوب، مقدّمة برنامج "نص الكلام"، وألزمتهما بدفع 100 ألف جنيه كتعويض مبدئي ومؤقت لمعز مسعود وحلا شيحة بتهمة سبّهما وقذفهما بالقضية الرقم 5444 لسنة 2021 جنح أكتوبر.

وكان معز مسعود قد كتب عبر حسابه في "تويتر" قائلاً: "تعمدت الإساءة إلى شخصي وأهل بيتي كثيراً، والآن تجاوزت حدود تخصّصك كالعادة وتعديت على حياتي الشخصية، وأسأت إليّ وإلى زوجتي وأهلها، فمن واجبنا أنا وزوجتي كمواطنين مصريين أن نقاضيك لتأخذ العدالة فيك مجراها، وردعاً لكل من يُقحم نفسه في حياة الناس الشخصية".

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وكان محامي المنتج الفني والداعية الإسلامي معز مسعود قد أقام قضية جنحة مباشرة ضد الناقد الفني طارق الشناوي، ومذيعة برنامج "نص الكلام" الإعلامية راغدة شلهوب، يتهمهما فيها بتوجيه عبارات السبّ والقذف له ولزوجته حلا شيحة في تصريحات عبر البرنامج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

المصدر - لها

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