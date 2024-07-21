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الأحد، 21-07-2024 01:54 م

حكم قضائي ضد تامر حسني بسبب أغنية "راجعلي ليه"

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الوكيل الإخباري- قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم النجم تامر حسني، لاتهامه بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية لأغنية "راجعلي ليه"، في الدعوى المقامة من ورثة المؤلف الراحل عبدالعزيز عمار.

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وكشف المحامي أحمد حمزاوي أن الدعوى تعود إلى عام 2006، عندما سجل عبد العزيز عمار كلمات أغنية "يا عم سيبك"، تحت عنوان "راجعلي ليه"، في جمعية المؤلفين والملحنين، وتفاجأت أسرة الراحل بعد مرور فترة على تسجيلها، أن كلمات الأغنية انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن زوجة الراحل حركت أول دعوى قضائية، عندما حصلت على شهادة رسمية تثبت ملكيتها لكلمات الأغنية، بتاريخ 23 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.


وكان الفنان تامر حسني قد طرح أغنية "راجعلي ليه" التي حققت نجاحاً واسعاً عام 2006، ونسب كلماتها وألحانها لنفسه، وعاد وقام ببيعها للفنانة شيرين وجدي في العام نفسه.

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