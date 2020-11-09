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الإثنين، 09-11-2020 10:46 ص

حلا الترك تثير الجدل بعد تغيير كبير في شكلها.. شاهد

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الوكيل الاخباري - نشرت الفنانة الشابة البحرينية حلا الترك على حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" مقطع فيديو جديد أحدث موجة من الجدل، وفيه ظهرت وهي تغني مقطعاً من أغنية ستطلقها قريباً تحت عنوان "شتبي مني".

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وأكد الكثير من المتابعين أنهم ينتظرون صدور الأغنية بفارغ الصبر إلا أن آخرين رأوا أن تغييراً طرأ على شكلها متسائلين عما إذا خضعت لعملية تجميل. واعتبر هؤلاء أن الفنانة فقدت براءتها.

 

ويشار إلى أن منى السابر، والدة الفنانة حلا الترك، أحدثت ضجة في وقت سابق بسبب ظهورها في فيديو جديد حيث ذكرت أنها تتبع طريقة غير مباشرة للتواصل مع ابنتها وهي نشر صورة من طفولتها لأنها لا تتمكن من التحدث إليها مباشرةً.

 


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